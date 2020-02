Meteo, alta pressione e bel tempo ancora per tutta la prossima settimana

Dopo il passaggio perturbato di giovedì e il bel tempo di ieri, da oggi riparte una nuova fase di alta pressione, anche se condizionata dalla presenza di umidità. Temperature ancora sopra la media.

A metà settimana prossima nuovo possibile passaggio perturbato, ma ancora una volta le precipitazioni potrebbero essere scarse e l’unico effetto rilevante potrebbe essere un abbassamento delle temperature che tornerebbero in media con il periodo.

A Torino quindi avremo questa situazione. Cieli pressoché sereni o con passaggi di nubi alte. La nuvolosità andrà aumentando tra domenica e lunedì, ma senza precipitazioni. Tra notte e mattino possibilità di nebbie o foschie dense sulle pianure e vallate a bassa quota.

Temperature stazionarie o in lieve aumento in montagna. Massime che in pianura saranno generalmente comprese tra 12 e 16 °C, in diminuzione lunedì. Minime sulle pianure che localmente saranno sotto lo 0 con brinate e gelate notturne e al primo mattino.

Venti assenti o deboli di direzione variabile su pianure, qualche raffica di Foehn ancora possibile oggi sulle Alpi.

Da martedì 18 Febbraio, temporaneo cedimento dell’alta pressione e passaggio perturbato tra mercoledì e giovedì, che però ancora una volta non dovrebbe essere accompagnato da precipitazioni adeguate. Le temperature invece subiranno un ritorno alle medie del periodo per l’ingresso di aria più fredda da nord.

Info: www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino