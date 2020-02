Torna il Carnevale di Mirafiori Sud alla Casa nel Parco

Attesissimo, come tutti gli anni, il Carnevale di Mirafiori Sud torna domenica 16 febbraio, dalle ore 15, alla Casa nel Parco (via Panetti 1), per la sua quarta edizione.

Fino alle 17 si alterneranno la sfilata delle maschere individuali e di gruppo, i balli di gruppo con Lea, la baby dance e i giochi all'aperto con gli animatori delle parrocchie del quartiere e i trucchi con gli studenti di Engim San Luca. Seguirà l'esibizione musicale della Banda Filarmonica Mirafiori e della Royal Majorettes Mirafiori.

Verranno infine premiate le maschere migliori elette dalla giuria popolare.

Inoltre, durante tutto il pomeriggio verranno raccolte donazioni a favore del progetto "Mirafiori quartiere a spreco zero".