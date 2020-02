L'Istituto Manzoni sogna una ciclofficina scolastica: "Uniamo manualità e mobilità sostenibile"

Una ciclofficina scolastica all'interno dell'Istituto Manzoni, nel cuore di San Salvario, gestita dalle famiglie degli allievi iscritti. E' la proposta con cui l'Associazione Manzoni People ha partecipato al bando di Reale Foundation "Our People4People 2020", per promuovere i valori della mobilità sostenibile e della rete solidale.

"A San Salvario riparando s'impara" punta a dare nuova vita all'ex casa del custode (tra via Ormea e corso Marconi), uno spazio su due piani da tempo abbandonato. Qui verrebbe allestita un'officina dedicata alle due ruote e non solo, per insegnare ai bambini a riparare biciclette, skateboard e rollerblade.

Un'iniziativa in favore del riuso, con l'apprendimento pratico di discipline manuali, che diffonda e alimenti la filosofia del pedalare.

Come spiegano i genitori membri dell'associazione: "La ciclofficina sarà gestita da volontari e non. Organizzeremo anche laboratori per ragazzi disagiati, creeremo un parcheggio bici, interno al perimetro scolastico, incentivando l'uso delle bici tra docenti e studenti. E rimetteremo anche in sesto il già esistente orto botanico, perché venga di nuovo praticato".

Per sostenere il progetto, è possibile votarlo online: https://realefoundation.org/<wbr></wbr>it/contest/our-people4people-<wbr></wbr>2020/a-san-salvario-riparando-<wbr></wbr>s39impara-452.html