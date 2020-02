Tutela dell'ambiente del territorio, da Fondazione Crt un milione di euro per 78 cantieri nei piccoli comuni

Settantotto nuovi cantieri per l’ambiente e il territorio apriranno grazie alla Fondazione CRT, che ha assegnato 1 milione di euro (+16,2% rispetto allo scorso anno) per interventi di prevenzione e salvaguardia del suolo in Piemonte e Valle d’Aosta.

Le risorse, assegnate a Comuni e Unione di Comuni con meno di 3.000 abitanti tramite l’ultima edizione del bando “Protezione Civile Piccoli Comuni - Cantieri per l’Ambiente e il Territorio”, sono destinate ad azioni per la difesa del territorio e il riassetto idrogeologico: in particolare, opere di messa in sicurezza e mitigazione dei rischi naturali, quali alluvioni, frane, smottamenti, incendi, ripristino dell’alveo dei corsi d’acqua, consolidamento dei versanti dei fiumi, prevenzione degli incendi, tutela delle risorse idriche.

Questi interventi si innestano in un contesto locale e nazionale particolarmente fragile: negli ultimi sei anni in Italia sono stati aperti 87 stati di emergenza (7 in Piemonte e 2 in Valle d’Aosta) e i danni accertati sono stati stimati attorno ai 9 miliardi di euro (Report Laboratorio Ref Ricerche, frutto elaborazione di dati Ispra e Protezione civile, 2019).

“Settantotto nuovi cantieri verranno aperti nei prossimi mesi con le maggiori risorse messe in campo da Fondazione CRT per costruire una rete di protezione e prevenzione capace di far fronte alla grande sfida della tutela dell’ambiente e del cambiamento climatico, a partire dalle realtà locali – afferma il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia –. La difesa del territorio, bene prezioso che dobbiamo consegnare alle future generazioni, deve divenire policy consolidata ed essere in cima alle agende di tutte le istituzioni, anche di quelle filantropiche, come emerso anche durante gli ‘Stati Generali’ della Fondazione CRT”.

“Vogliamo cambiare il paradigma passando dall'emergenza alla prevenzione, in linea anche con le raccomandazioni della Commissione europea, perché la cura dell’ambiente è una chiave fondamentale del benessere di ciascuno – dichiara il Segretario Generale della Fondazione CRT e Presidente di EFC Massimo Lapucci –. Questa ‘rivoluzione’ culturale ha anche un impatto significativo in termini di efficientamento delle risorse investite per la salvaguardia dell'ambiente, se pensiamo che gli interventi per prevenire le calamità naturali nel nostro Paese costano mediamente sette volte meno rispetto a quelli necessari per far fronte alle emergenze”.