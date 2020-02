Scontro frontale in corso Galileo Ferraris, grave 27enne: si cercano testimoni

Grave scontro frontale questa sera in corso Galileo Ferraris a Torino, davanti alla Casa del Teatro Ragazzi. Intorno alle 19 una Fiat 600 che procedeva sulla carreggiata centrale in direzione Lingotto, per ragioni ancora da accertare, ha invaso la corsia opposta dove viaggiava una Nissan Qashqai.

Inevitabile l'impatto frontale tra i due mezzi. Il conducente della Fiat 600, un 27enne italiano, è stato portato in grave condizioni in codice rosso all'ospedale CTO di Torino. Il guidatore della Nissan è stato portato in codice verde al Mauriziano.

La Squadra Infortunistica della Polizia Municipale Torino, che sta rilevando l'incidente, è alla ricerca di testimoni: per informazioni telefonare al 01101126510.