I burattini raccontano Favole di animali all'Asola di Govi

Nuovo appuntamento, sabato 22 febbraio alle 16, all’Asola di Govi Docks Dora (via Valprato 68). Prosegue infatti la rassegna de "I sabato dell'Asola" con lo spettacolo di Burattini del Gufobuffo "Favole di animali".



Tre galline si disputano il titolo di “Principessa delle Galline”, un pesciolino vuole uscire dal lago per vedere com’è fatto il mondo, la tartaruga impara a difendersi con un guscio, un uccellino tutto bianco vuole avere il piumaggio variopinto, un gallo, un gatto, una rana, un topo e una volpe furbastra vanno dal re per dirgli che il cielo sta cadendo a pezzi e poi ancora animali fantastici: un dragopalla e un mostro peloso.