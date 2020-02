Malattie professionali, Cgil lancia l’allarme: situazione critica in Poste Italiane

I consulenti commerciali di Poste Italiane vivono condizioni lavorative critiche, a cui sono correlate diverse tipologie di malattie professionali come patologie oculistiche, muscolo-scheletriche e psicologiche: a dimostrarlo è un'indagine promossa a livello nazionale dal patronato Inca e realizzata in collaborazione con la Fondazione Di Vittorio e Slc Cgil: “Il contesto lavorativo - dichiara la segretaria regionale di quest'ultima Elena Ferro – è molto problematico, contraddistinto dallo stress portato dalle pressioni a vendere, dagli straordinari spesso non pagati, dalla carenza di organico e, in qualche caso, addirittura da violenze verbali subite da parte dei superiori”. “Sul lavoro – aggiunge Elio Isaia di Inca Piemonte – ci si ammala e si muore: le malattie professionali sono in aumento e dobbiamo fare in modo di far emergere questa tendenza”.