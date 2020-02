Mirafiori green, non solo nelle auto da produrre: arrivano pannelli solari su 150mila metri quadri

La svolta green a Mirafiori arriva non solo dalle auto che i piani industriali di Fca indicano in produzione nel prossimo futuro. In attesa della 500 elettrica, infatti, dai vertici del Lingotto è arrivata un'altra direttiva decisamente improntata alla sostenibilità ambientale. Nel comprensorio di Mirafiori FCA installerà Solar Power Production Units con pannelli fotovoltaici per una superficie di 150mila metri quadrati in grado di produrre 15 MW di elettricità, contribuendo alla riduzione delle emissioni per oltre 5.000 tonnellate di CO2 e fornendo energia sostenibile per la carica dei modelli elettrificati prodotti nel sito.

Inoltre, saranno installate 850 colonnine di ricarica nell’intero polo di Torino. In particolare, 750 punti di ricarica saranno destinati ai parcheggi dipendenti.



Il progetto relativo ai tetti sarà svolto in partnership con Edison mentre quello dei parcheggi sarà realizzato in cooperazione con ENGIE. In particolare, per la copertura dei pannelli fotovoltaici realizzata da Edison saranno interessate le storiche Officine 64, 71 e 72, l’Assembly Center delle Carrozzerie e l’RG Center nei pressi della pista di prova di Mirafiori. Per quanto riguarda ENGIE, il progetto prevede la realizzazione di pensiline fotovoltaiche sul parcheggio V2G in corso di realizzazione a Mirafiori e consentiranno a FCA di approvvigionarsi di energia verde prodotta nell’impianto e di avere importanti benefici sul fronte della sostenibilità.

Tutto questo, come detto, in parallelo alla produzione di vetture che portino la stessa anima green che il nuovo paradigma produttivo globale sta portando con sé. E si comincia come già annunciato di recente con la Maserati Ghibli con motorizzazioni ibride. Le pre-serie della 500 BEV, destinate ai test di prodotto e processo, sono già in circolazione in vista dell’inizio della produzione nel mese di giugno.