Regali romantici: i gioielli Swarovsky tra i più acquistati dagli innamorati

I cristalli Swarovski sono celebri in tutto il mondo e vengono spesso scelti anche nell'ambito della moda: per esempio, uno stilista del calibro di Jean-Paul Gaultier ne ha utilizzati oltre 700 mila per la sua ultima collezione. Ma i gioielli Swarovski sono soprattutto doni graditi tra innamorati e sono tra i preferiti dalle donne.

La collezione Swarovsky si può visionare e acquistare sia nei negozi dedicati che online, su portali specializzati, ed è un vero incanto per gli occhi. Questo non solo per l'innegabile luminosità e brillantezza di ogni singolo cristallo, ma anche per le lavorazioni sapienti e delicate dei gioielli in cui essi sono incastonati: la peculiarità principale di questo brand, infatti, è quella di illuminare ogni donna senza appesantire, sfruttando soprattutto i giochi della luce riflessa e delle forme piuttosto semplici. Il rapporto qualità-prezzo, poi, è uno tra i migliori, se si guarda al mercato della bigiotteria di lusso.

Il marchio è nato alla fine dell'800 da un gioielliere di origini boeme (la Boemia, non a caso, è nota per i suoi cristalli) e, ad oggi, la composizione di questi cristalli rimane ancora rigorosamente segreta. Ogni materiale metallico usato nelle varie lavorazioni, poi, è anallergico e di ottima qualità, come una perfetta cornice che valorizzi i gioielli.

Gli anelli Swarovsky

L'emblema degli innamorati è certamente l'anello: simbolo di unione e promessa di matrimonio, rappresenta il legame tra due persone. Uno degli ultimi modelli, non a caso, è stato denominato Lifelong, ovvero "per tutta la vita". Si tratta di un intreccio che termina con un cuore ed è costituito da zirconi e Swarovsky. Emblematico è anche il modello Attract, costituito da due cuori che sembrano proprio attrarsi a vicenda.

Ne esiste anche la versione Trilogy, perfetta per una proposta ma anche per un anniversario di matrimonio, o anche per la nascita del primo figlio, per simboleggiare la triade che si compie. Gettonato e particolarmente apprezzato è l'Infinity, su cui proprio il simbolo dell'infinito illumina la mano della donna amata per sottolineare l'amore che non avrà mai termine.

Le varianti sono molteplici e incontrano davvero tutti i gusti: si va dagli anelli più sottili a quelli più spessi, riccamente decorati di cristalli e disponibili in svariate colorazioni, come nella linea Nirvana. Oppure, ve ne sono altri su cui spiccano piccoli simboli pendenti, o ancora, con doppio anello fuso in un'unica struttura e persino che si intrecciano come una breve spirale attorno al dito per terminare con una pietra o la forma di un piccolo animale.

Gli altri gioielli Swarovsky

Ma Swarovsky non è solo anelli: vi sono bracciali, collane, orecchini e persino orologi, per creare parure uniche e sempre di moda. Si possono abbinare un insieme di elementi simili tra loro, magari tutti semplici o con lo stesso soggetto, oppure decidere di regalare più versioni di una stessa linea preferita per deliziare ogni festività dell'anno, dal compleanno a San Valentino.

Molti oggetti sono unisex e possono essere donati anche a un marito o a un fidanzato: esistono gemelli luminosi ma rigorosamente maschili, che possono completare l'outfit di uno sposo, penne da donare per occasioni speciali e portachiavi preziosi in cui inserire le chiavi, magari della prima casa.

Le possibilità sono tante e ognuna è carica di emozioni diverse per comunicare tutti i tipi di amore di una coppia, nonché sottolineare ogni momento importante con stile, luminosità e semplicità.