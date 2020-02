Cavallerizza Reale, Carretto (M5S): "Per Compagnia di San Paolo un calcio nel sedere"

"Per Compagnia di San Paolo un bel calcio nel sedere". Non ha usato giri di parole il consigliere del M5S Damiano Carretto, che questa mattina durante la commissione congiunta sulla Cavallerizza Reale, è tornato nuovamente ad attaccare la fondazione bancaria legata ad Intesa.

Secondo l'attuale progetto di recupero, gli oltre 5.200 metri quadri della "Manica della Mosca" sono destinati ad ospitare la nuova sede della Compagnia di San Paolo, con un investimento di oltre 24 milioni di euro.

Contro l'ipotesi di vedere collocati gli uffici dirigenziali - nel complesso di via Verdi - si era già espressa la capogruppo Valentina Sganga, che aveva parlato di proposta "inaccettabile" per poi auspicare una mediazione. "B en venga - aveva aggiunto all'epoca - la collaborazione tra la Città, Compagnia e gli enti culturali coinvolti nella riqualificazione della Cavallerizza ".

Carretto oggi ha usato toni più forti, chiarendo come "la sede dirigenziale non sia compatibile con la destinazione a polo culturale. Ci sono altri luoghi nella città - ha poi aggiunto - su cui andare a investire. Le attuali linee progettuali non sono compatibili con uso pubblico della Cavallerizza: è una sconfitta per noi come M5S".

"Trovo allucinante - ha poi rincarato - che l'intervento di recupero sia gestito da Cassa Depositi e Prestiti, che fa gli interessi di un privato che trasforma. Penso che il ruolo di CdP vada assolutamente ridiscusso perché non è coerente con la vocazione della Cavallerizza", ha concluso il consigliere del M5S.