Giovani Fermenti, il Comune di Chieri si aggiudica il bando regionale

Il Comune di Chieri ha partecipato con successo al bando regionale “Giovani Fermenti. Partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori”. Il progetto, che vede Chieri come capofila di altri 9 Comuni del territorio chierese (Baldissero Torinese, Cambiano, Marentino, Montaldo, Pecetto, Poirino, Pino Torinese, Riva Presso Chieri e Santena), ha come obiettivo quello di coinvolgere i giovani under 30, i giovani amministratori under 35 e gli amministratori di nuova nomina in alcuni momenti formativi su temi innovativi o di stretta attualità, che si svolgeranno tra febbraio e maggio. “Voglio ringraziare la Presidente del Consiglio comunale di Chieri, Giulia Anfossi, che ha gestito il progetto insieme ai giovani consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza dei Comuni coinvolti – afferma l’assessore alle Politiche giovanili Paolo Rainato – Verranno organizzarti quattro workshop su ambiente, legalità, partecipazione giovanile e beni culturali, ed un seminario residenziale sulle normative che regolano gli Enti Locali e sul bilancio comunale”.