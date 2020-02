Anziana investita da un tram della linea 3: ricoverata in codice rosso

Un'anziana di 84 anni è stata investita questa mattina, intorno alle 10.30, da un tram della linea 3. Il grave incidente stradale è avvenuto in corso Toscana angolo corso Lombardia.

La donna, che attraversava corso Toscana da via Lucento verso via Pianezza, è stata investita da un mezzo che percorreva corso Toscana in direzione via Borgaro. Subito soccorsa, è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maria Vittoria in codice rosso.

Il manovratore, colto da malore, è stato invece trasportato al San Giovanni Bosco. Sul posto, gli agenti della squadra infortunistica del reparto radiomobile della polizia municipale che stanno effettuando i rilievi del caso.