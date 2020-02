Polfer, in una settimana controllate quasi 5.000 persone: nei guai un uomo in possesso di eroina

Ben 4.856 persone controllate, di cui 1.466 stranieri, 15 indagati, 1070 con precedenti di Polizia, 149 minori, 291 treni scortati, 158 veicoli controllati, 36 i servizi lungo linea e 7 quelli di O.P. 254 pattuglie impiegate nelle stazioni e 116 a bordo treno. E ancora: 20 i servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare i furti in danno dei viaggiatori. E' questo il bilancio dei risultati dell’attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle D’Aosta.

In particolare, gli Agenti del Settore Operativo in servizio presso lo scalo di Torino Porta Nuova durante un controllo congiunto con personale dell’esercito, hanno rintracciato un cinquantenne italiano residente nell’Astigiano in possesso di alcuni grammi di eroina. Alla vista degli operatori l’uomo ha assunto da subito un atteggiamento nervoso; accompagnato presso gli uffici di Polizia lo stupefacente è stato rinvenuto contenuto in tre involucri di cellophane e occultato nella tasca dei pantaloni, pertanto veniva segnalato alle Autorità ai sensi della normativa in materia di sostanze stupefacenti e la droga sequestrata.

Un quarantatreenne torinese è stato invece identificato e denunciato dal personale Polfer nei pressi della galleria commerciale di stazione. Lo stesso oltre ad avere a carico precedenti di polizia, è risultato essere gravato da un provvedimento di Daspo Urbano in corso di validità, della durata di dodici mesi. Nello specifico l’uomo dall’Ottobre scorso era destinatario del provvedimento di divieto d’accesso in specifiche aree urbane, in particolare l’ambito ferroviario.

Un cittadino rumeno di 41 anni è stato denunciato per furto. Lo straniero dopo essersi impossessato di un paio di scarpe presso un esercizio commerciale di stazione ed essersi dato alla fuga è stato prontamente bloccato dagli Agenti del Settore Operativo.