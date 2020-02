Telmotor, un nuovo distributore ufficiale per Universal Robots

Un nuovo Preferred Distributor Universal Robots sul territorio nazionale. Una scelta precisa di ampliamento della base distributiva che risponde all’obiettivo strategico di «essere sempre più vicini ai nostri clienti e capillari nel fornire le nostre soluzioni e servizi di robotica collaborativa» commenta Alessio Cocchi, country manager Italia di Universal Robots.

Universal Robots ha infatti recentemente formalizzato la partnership con Telmotor, azienda con oltre 40 anni di attività alle spalle che dispone di ben 9 sedi sul territorio nazionale e vanta una verticale specializzazione su diversi mercati, dal light consulting all’energy solutions fino all’industrial automation.

“Siamo assolutamente soddisfatti di aver definito questa nuova collaborazione con Universal Robots. – spiega Paolo Sottocornola, direttore commerciale di Telmotor – Una partnership strategica che permetterà di aprirci verso la robotica collaborativa, un ambito complementare a quelli già presidiati, mettendo a disposizione dei nostri interlocutori un’offerta ancora più aggiornata e completa.”

Una partnership importante che, oltre ad ampliare la distribuzione e la presenza nazionale di UR in regioni strategiche della Penisola, è anche in grado di fornire un ulteriore valore aggiunto alle imprese clienti di UR. Telmotor infatti è uno dei maggiori player italiani nella fornitura di prodotti e servizi per automazione industriale, e vanta un know-how incredibile sui processi nei vari settori industriali.

«La partnership con Telmotor ha un’importanza strategica per UR Italia– continua Alessio Cocchi. Telmotor è in grado di offrire un approccio consulenziale ad ampio raggio e ad alto valore aggiunto, fornendo supporto in tutte le fasi, dall’analisi di fattibilità e simulazioni, ai servizi post vendita. Vanta un elevato livello di preparazione e competenza in diversi settori industriali e rappresenta quindi per UR un vero valore aggiunto da offrire alla clientela».

Nata nel 1973 a Bergamo come azienda specializzata nella distribuzione di prodotti per l’automazione industriale e le forniture elettriche, ha successivamente ampliato il proprio raggio d’azione abbracciando altri settori, dalla distribuzione di energia, all’illuminazione, alla building & home technology e alle energie rinnovabili, proponendo soluzioni integrate ad ampio raggio per il mondo dell’industria, delle infrastrutture e del terziario. Oggi Telmotor può contare su un organico di 320 collaboratori con un volume di affari superiore ai 158 milioni di euro.

«Siamo sicuri che questa nuova collaborazione sarà destinata a consolidarsi e a crescere nel tempo. – afferma Bruno Sottocornola, direttore finanziario Telmotor – L’orientamento all’automazione è sempre più richiesto da parte dei nostri clienti per migliorare la qualità e l’efficienza dei loro processi. I robot collaborativi sono progettati per condividere uno spazio di lavoro con gli esseri umani, rendendo l'automazione più facile che mai per le aziende di tutte le dimensioni».

La nuova partnership con Universal Robots contribuisce a rendere Telmotor una delle imprese più qualificate nella distribuzione di prodotti di qualità per l’automazione industriale.

I Preferred Distributor di Universal Robots in Italia diventano quindi 5, con Telmotor che si aggiunge ad Alumotion srl, Fortek srl, Me.Ko srl e PST srl.