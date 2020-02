Pd: "Commissione speciale per le Atp Finals Torino". Ma il M5S frena

Il Pd chiede una commissione speciale per gli Atp Finals Tennis 2021-2025 di Torino, ma il M5S frena. Il consigliere dem Enzo Lavolta - con una mozione presentata oggi in capigruppo- ha sollecitato l’amministrazione a creare questo organo che avrebbe il compito di “incalzare il Comune” sull’organizzazione dell’evento e garantire una "maggiore trasparenza: ad oggi non si sa chi, nella struttura comunale, sta seguendo l'organizzazione, come intende aderire la Città, le risorse a disposizione,..". “Vista la precarietà della maggioranza – ha aggiunto il consigliere del Pd – penso sia utile che tutto il Consiglio sia investito della responsabilità delle Atp Finals, creando una commissione capace di fare sintesi su questo evento”.

Una proposta che trova contrario il Presidente della Commissione Sport Marco Chessa: ”Credo non sia necessaria una nuova commissione speciale, in quanto comporta costi gestionali e di personale per un Comune che, in piano di rientro, deve far fronte ad una forte situazione debitoria”.

“Credo che i costituendi comitati organizzatori delle prossime Atp Finals potranno essere eventualmente auditi nella conferenza dei capigruppo o nelle commissioni consiliari permanenti al fine di garantire la massima trasparenza organizzativa e amministrativa ad un grande evento sportivo” conclude il consigliere del M5S.