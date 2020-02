Cidiu raggiunge il milionesimo chilometro in elettrico nei servizi a ovest di Torino

Il 2020 si apre con un importante traguardo per la flotta Cidiu, che raggiunge un milione di chilometri percorsi in elettrico, evitando una produzione di CO2 in atmosfera stimata intorno alle 150 tonnellate.

A 5 anni dall’ingresso in via sperimentale dei primi 6 veicoli elettrici tra i camion blu del Centro di Igiene Urbana che opera a nord-ovest di Torino, il rinnovo del parco mezzi è proseguito all’insegna di una raccolta rifiuti a basso impatto, pulita ed efficiente, raggiungendo oggi quota 54 veicoli elettrici all’opera ogni giorno sulle strade del territorio.



“Siamo alla continua ricerca del miglior equilibrio tra necessità di servizio, sicurezza degli operatori, rispetto dell’ambiente (riducendo le emissioni inquinanti) e convivenza confortevole con la popolazione (limitando l’impatto sonoro delle nostre attività) – commenta Riccardo Civera, amministratore delegato di Cidiu Servizi -. L’elettrico risponde perfettamente a queste necessità e inoltre è risultato complessivamente più affidabile ed economico da gestire visto che gli interventi di manutenzione sui mezzi si sono drasticamente ridotti in confronto a quelli normalmente necessari sui veicoli a motore termico”.

La flotta aziendale per la nettezza urbana è ormai 100% elettrica, costituita dai cosiddetti NEV (Neighbourhood Electric Vehicles), piccoli mezzi elettrici silenziosi, compatti e non inquinanti, adatti a svolgere attività di igiene urbana come lo spazzamento manuale, lo svuotamento dei cestini, la manutenzione degli arredi urbani. Sono elettriche anche auto e furgoncini per lo spostamento di ispettori e capisquadra sul territorio e alcuni mezzi per la raccolta dei rifiuti porta a porta.



“Per le attività che richiedono una potenza tale per cui un motore esclusivamente elettrico non sarebbe sufficiente, entreranno a breve in flotta nuovi mezzi a metano liquido - spiega il dirigente tecnico di Cidiu Servizi, Lorenzo Destefanis -. Tra le novità, anche alcuni veicoli dotati di meccanismo alza-voltacassonetti elettrico, grazie ai quali possiamo effettuare gli svuotamenti a motore termico spento, riducendo inquinamento e rumore. Continueremo a tenerci aggiornati sullo sviluppo tecnologico del settore per poter cogliere le nuove soluzioni offerte a vantaggio di un servizio sempre più efficiente ed ecologico”.

Nelle diverse sedi aziendali sono installate oltre 40 postazioni di ricarica, che erogano energia elettrica con provenienza certificata al 100% da fonti rinnovabili, ovvero fonti che permettono uno sviluppo sostenibile all'uomo, per un tempo indeterminato, senza creare impatti ambientali rilevanti.