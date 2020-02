The Student hotel mette 65 milioni per rilanciare la zona di Ponte Mosca

Un nuovo pezzo di Torino che cambia faccia? Si trova nella zona Nord Est di Torino, nel quartiere Aurora, a pochi passi dal Ponte Mosca e a portata di mano sia dall'Università di Torino che da Porta Palazzo. Un "buco" nella città almeno negli ultimi decenni e che ora si prepara a essere rilanciato.

Si tratta del progetto che vede protagonista gli olandesi di The Student Hotel e che con 65 milioni di investimento andrà a interessare una superficie di 30mila metri quadri, con apertura prevista nel 2023. Torino sarà la tappa successiva a Firenze (2018) e le prossime di Bologna (2020), ancora Firenze e Roma (fissate per il 2022). Al taglio del nastro, si presenterà una struttura sul solco degli Urban campus e che accanto alle attività ricettive (come hotel e studentato) si proporrà anche come elemento multifunzionale, dal lavoro all'intrattenimento. E anche uno spazio destinato alla formazione con l'Università di Design dello IAAD.

"Abbiamo visitato dozzine di spazi, ma crediamo di aver individuato l'area giusta - spiega Charlie McGregor, CEO e fondatore di The Student Hotel - e vogliamo sviluppare molte attività nel nostro campus, ma in stretto legame con la cittadinanza locale". "I nostri ospiti andranno dai 18 agli 88 anni e oltre, perché il filo rosso che li legherà sarà la voglia e la curiosità di fare: il nostro target va dai primi passi fuori di casa dei giovani alle famiglie con bambini e vogliamo abbinare la stagione accademica a quella del turismo".

Il livello sarà 4 stelle, le stanze saranno 525 mentre 2000 metri quadri saranno dedicati a uno spazio di coworking. E ancora, un auditorium cinema e anche un bar sul tetto insieme a una piscina.

"Si parla di una periferia più esistenziale che fisica, perché è molto vicina al centro - commenta la sindaca, Chiara Appendino - ed è importante il modo in cui The Student Hotel ha voluto inserirsi nel contesto della città. Serve una riqualificazione, ma anche immateriale e non solo edilizia. Anche per noi è una sfida importante, anche per noi è un inizio".

"Non possiamo che essere felici se si parla di un progetto di rilancio e rinnovo - aggiunge Laura Milani, ceo dello IAAD - nell'ottica di una cultura aperta e collaborativa che abbia una visione a lungo termine. Cercavamo da anni una realtà che potesse permetterci di diventare davvero un campus. Da Torino parte una collaborazione e vediamo dove sapremo arrivare insieme".

Tra i "vicini di casa" che The Student Hotel troverà ad Aurora c'è senza dubbio Lavazza, che a poca distanza ha fatto nascere la sua Nuvola. "Investire non basta, bisogna farlo bene e farlo seguire da manutenzione - sottolinea Giuseppe Lavazza, vicepresidente del Gruppo che porta il suo cognome -. Con Nuvola abbiamo recuperato uno spazio abbandonato da 20 anni e ora è un progetto di riqualificazione urbana importante. Bisogna puntare all'eccellenza e alla qualità: Torino ha enormi potenzialità e bisogna puntare a modelli che non siano modesti, ma dobbiamo puntare in alto".

E Michele Denegri, patron di Combo a Porta Palazzo aggiunge: "Bisogna dare il miglior benvenuto possibile a chi sceglie di investire a Torino. Ma non da torinese, come me, ma arrivando da fuori. E quindi vuol dire che si può fare sistema su questo settore. E comunque io ci ho messo ancora più anni di voi, a trovare il posto giusto: io ne ho impiegati cinque, pensando addirittura di comprare la Cavallerizza".