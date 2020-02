Pusher arrestato a Torino: la polizia trova il domicilio e la droga grazie a un'App del telefonino

Un giovane di 28 anni è stato fermato domenica pomeriggio da una volante della polizia in lungo Dora Savona per un controllo. Perquisito, è stato trovato in possesso di due buste in plastica e un involucro in cellophane con dentro marijuana, un involucro con cocaina, più denaro contante per 1.040 euro e 2 telefoni cellulari.

Considerata l’ingente quantità di stupefacente e denaro al seguito, i poliziotti hanno chiesto al giovane di indicare il suo domicilio, ma questi si è rifiutato di fornire indicazioni.

Gli agenti sono però riusciti a risalire all’indirizzo dell’abitazione consultando, sullo smartphone sequestrato, un'applicazione di consegna pasti a domicilio utilizzata dall’uomo. All’interno dell’appartamento sono poi state rinvenute altre 5 buste in cellophane trasparenti contenenti marijuana. Sul tavolo era poi appoggiato un contenitore di plastica con dentro dell'hashish, un bilancino di precisione e un rotolo di cellophane.

Il ventottenne, con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Complessivamente, i poliziotti hanno sequestrato oltre 2.350 grammi di droga.