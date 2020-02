Prosegue l'opera di denuncia e di lotta del Partito Radicale, del Comitato "C'è chi dice NO" e dell'Associazione Marco Pannella di Torino che parteciperanno al Flash Mob indetto per Domenica 23 Febbraio alle ore 11 davanti alla Prefettura in Piazza Castello a Torino a cui aderiranno anche altre organizzazioni.

"Invitiamo tutti i cittadini e organizzazioni a raggiungerci per fare sentire la voce del no a una riforma pericolosa e demagogica come quella del taglio del numero dei parlamentari".