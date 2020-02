Skf, l’italiano Roberto Zaina nuovo responsabile comunicazione EMEA del Gruppo

Il Gruppo SKF - leader a livello globale nella produzione di cuscinetti, prodotti e servizi correlati - avvia una nuova organizzazione a livello mondiale che punta fortemente sulla funzione di Comunicazione e Marketing riconosciuta come strategica in un mercato globale sempre più digitalizzato e attento alla valorizzazione di servizi a elevato valore aggiunto. In questo contesto, dal primo gennaio 2020, Roberto Zaina, già direttore comunicazione di SKF in Italia, diventa Head of Market Communication EMEA guidandone le attività. L'organizzazione di Market Communication EMEA lavorerà a stretto contatto con la direzione delle vendite in ogni regione o Paese per identificare le migliori opportunità di business e avviare la comunicazione di mercato più efficace a livello locale.