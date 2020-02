Stivali Alpinestars? Perché scegliere Motoabbigliamento

Una capsule collection in collaborazione con Renzo Rosso, una collezione per i crossisti, e quattro modelli di stivali Alpinestars che omaggiano altrettanti simboli del motociclismo: i campioni Randy Mamola, Cal Crutchlow e Jonathan Rea, e il circuito di Motegi. Sono solo alcune delle iniziative con cui Alpinestars, azienda veneta leader nell’abbigliamento per moto, ha fatto parlare di sé negli ultimi mesi.

Le nuove collezioni Alpinestars e gli stivali dedicati ai grandi del motociclismo

La collaborazione con il noto stilista e imprenditore Renzo Rosso ha dato vita a giacche in pelle con loghi e grafica ispirati alla storia di Alpinestars e Diesel (di cui Rosso è il fondatore). La collezione, a tiratura limitata, comprende pantaloni e minigonne in pelle, felpe, t-shirt e scarpe. Tutti accomunati da un richiamo al motociclismo, che si esprime a volte nelle grafiche, altre nella componentistica.

In edizione limitata anche gli stivali Alpinestars dedicati ai grandi campioni del motociclismo, che introducono interessanti soluzioni tecnologiche per portare al massimo i livelli di sicurezza. I Limited Edition Rea Supertech R Boot, ad esempio, hanno la suola realizzata con una speciale mescola di gomma, piastra parastinchi ergonomica e la parte anteriore flessibile. Quest’ultima si deve all’utilizzo di poliuretano termoplastico, che garantisce elevata resistenza a lacerazione e abrasione.

Alpinestars X Deus Ex Machina è invece la nuova collezione per gli amanti del motocross. Stavolta però a fare da controparte al colosso veneto c’è Deus Ex Machina, un brand lifestyle di origine australiana recentemente acquisito da una società italiana.

La collezione ha avuto un padrino d’eccezione: Jason Anderson, campione del Mondo Fim e vincitore del campionato AMA Supercross 2018. Composta da capi tecnici, Alpinestars X Deus Ex Machina esprime la cultura di entrambi i brand, coniugando qualità tecniche e stile custom.

Della linea fanno parte gli stivali Alpinestars Tech 10, risultato dell’applicazione della tecnologia Alpinestars in Supercross e Motocross. Certificati CE, i Tech 10 sono realizzati con materiali leggeri e innovativi per unire sicurezza e comfort.

