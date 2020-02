Da Torino la battaglia contro lo spreco di cibo, oltre 13mila firme per la "Food Bag" obbligatoria nei ristoranti

La sfida allo spreco alimentare parte da Torino. In poco più di due settimane la petizione lanciata su change.org dal Festival del Giornalismo Alimentare, in programma fino a domani al Lingotto, per rendere obbligatorio l'uso della "Food Bag" ha raggiunto le 13.301 firme.

Lo spreco alimentare ha un costo, sia in termini economici che ambientale, come ha spiegato la moderatrice Anna Scafuri. "Ogni anno - ha chiarito - vengono buttati 65 chili di cibo pro-capite per un valore di 6 miliardi e mezzo, pari a circa 300-400 euro a famiglia". "L'osservatorio della Weight Watchers - ha aggiunto la giornalista- ha evidenziato come quest'anno, per la prima volta dopo 10 anni, ci sia stato un calo del 25% dello spreco con un risparmio di un miliardo e mezzo: l'Italia è al 13esimo posto per cibo "buttato"".