Torna Flowers a Collegno e lo fa col botto: sul palco i Guano Apes e i Lacuna Coil

Molta attesa soprattutto per i Guano Apes, che tornano in Italia, per la loro unica data, a 20 anni dal successo del singolo “Big in Japan” (datato 2000), che fu il preludio al loro secondo disco “Don't Give Me Names”, prodotto dall'italiano Fabio Trentini. Tutti italiani invece i Lacuna Coil, che alle porte di Torino proseguiranno il tour del loro ultimo album “Black Anima” che sta riscuotendo molto successo in giro per il mondo.