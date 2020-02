Via Revello, il giardino cambia volto: a marzo al via i lavori, inaugurazione entro l'estate

L'obiettivo è chiaro: vedere i nuovi giardini di via Revello completi e accessibili ai torinesi entro l'estate. Per farlo, però, serve che i lavori di ristrutturazione che dovranno attuare le modifiche concordate con il percorso partecipato partano il prima possibile.

Per i residenti del quartiere Cit Turin, all'interno della Circoscrizione 3, dopo qualche slittamento di troppo, sembrano arrivare buone notizie. I lavori per i giardini di via Revello, infatti, partiranno entro marzo. A confermarlo è l'assessore all'Ambiente Alberto Unia, che rassicura gli scettici circa il completamento del cantiere: "L'inaugurazione degli spazi avverrà entro l'estate". Il nuovo volto dei giardini sarà quello concordato nel percorso partecipato con la Circoscrizione e i residenti: area giochi e spazi verdi.

Non troppo lontano al giardino vi è poi lo spazio verde di proprietà del Cenisia, tra via Revello e corso Vittorio Emanuele, dove attualmente vi sono dei giochi per i bimbi. Con i ribassi di gara di via Revello, l'intenzione dell'amministrazione è quella di realizzare un'area cani in quel luogo. Per la trasformazione però bisognerà attendere un po': bisognerà infatti che l'amministrazione rinnovi la concessione alla società sportiva, proprietaria dell'area, e poi si potrà procedere con i lavori. Insomma, tempistiche più lunghe rispetto alla riqualificazione di via Revello.