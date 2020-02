Palestre SMART: a Torino e Nichelino chiusura precauzionale per tutta la settimana

Il tavolo di sicurezza della Regione Piemonte, predisposto dalle autorità locali e regionali, ha previsto per la nostra regione – in via precauzionale e in conseguenza della situazione riguardante il “coronavirus”– la sospensione di tutte le iniziative pubbliche e ogni manifestazione che prevede un assembramento di persone in luogo chiuso o aperto (comprese quelle sportive). Nelle prossime ore la Regione Piemonte emanerà la relativa Ordinanza.