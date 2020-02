Rinviata la prima regionale di "Il mio nome è Caino" per Fertili Terreni Teatro

In osservanza di quanto stabilito dell’Ordinanza n. 1 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019) del Ministero della Salute d’intesa con la presidenza della Regione Piemonte, Fertili Terreni Teatro comunica che sono sospesi gli spettacoli della stagione da oggi, lunedì 24 febbraio 2020 compreso, fino a sabato 29 febbraio, salvo nuove disposizioni in merito.

Per questo motivo la prima regionale di Il mio nome è Caino (prevista il 28, il 29 e il 1° marzo al Teatro Bellarte) è stata riprogrammata per l’8, 9 e 10 aprile, sempre al Teatro Bellarte (ore 21), fatti salvi ulteriori aggiornamenti.