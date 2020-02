A Brandizzo uffici Istruzione, Cultura, Tecnico e Edilizia pubblica e Privata chiusi fino a venerdì

Brandizzo chiude gli uffici pubblici per diminuire il rischio di contagio del coronavirus in Piemonte, che ha già tre casi confermati. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Bodoni "chiede di limitare al massimo l'accesso agli uffici pubblici, recarsi solo se strettamente necessario per pratiche urgenti e improrogabili".

Inoltre, nelle giornate di oggi, mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 febbraio gli uffici Istruzione, Cultura, Tecnico e Edilizia pubblica e Privata rimarranno chiusi.