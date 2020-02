A 60 anni dalla morte di Adriano Olivetti, dedicato a lui ad Ivrea il Festival dell'Architettura 2020

L'Amministrazione Comunale di Ivrea desidera ricordare Adriano Olivetti nel sessantesimo anniversario della sua scomparsa.

L’eredità di imprenditore illuminato e innovativo, uomo di cultura e mecenate, è oggi più che mai viva e moderna così come la sua visione architettonica e urbanistica che ha fatto di Ivrea una città unica che unisce in sé una storia millenaria e il progresso industriale. L’eccezionale valore universale di questa Città Industriale del XX secolo è stato riconosciuto Patrimonio Mondiale dall’UNESCO nel 2018.

Per tutto ciò che Adriano Olivetti è stato, per ciò che ancora rappresenta per la comunità eporediese, per l'importante eredità che ha lasciato, la Giunta porterà all’Ordine del Giorno la decisione di dedicargli il "Festival dell’Architettura", sostenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, che si svolgerà a Ivrea dall’8 al 17 maggio 2020.