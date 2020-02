Stayacasa, i dj rispondono al Coronavirus: dai Docks Dora di Torino uno streaming tutto da ballare

Discoteche e locali chiusi per l'emergenza sanitaria? Niente paura, si balla in streaming. "Stayacasa" è l'iniziativa lanciata da alcuni dj torinesi per rispondere allo stop del divertimento e dell'aggregazione di questi ultimi giorni. Dalle 22 alle 03:30 di venerdì 28 febbraio, dallo Studio Variables dei Docks Dora si trasmetterà in streaming audio video un lungo dj set a cura di alcuni dei più amati "agitatori" delle notti torinesi.

Tramp (This is Indie, Magazzino sul Po), Variables Soundsystem, Gambo (TUM), Emi & Cipi (TUM e Savana Potente), Ossessione Uno (Astoria Basement) e Seven Sins (Genau) si susseguiranno in un set elettronico tutto da ascoltare e ballare, ma tra le mura domestiche.

La trasmissione andrà in onda sulle pagine Facebook TUM www.facebook.com/TUMtorino/ e VARI STUDIO www.facebook.com/varistudios/. La qualità sarà garantita dall'esperienza tecnica dello studio ospite, fondato da Stefano Genta e dal pluripremiato Maurizio Borgna, e casa di giovani artisti quali Stèv e Anything Pointless.