Supporto psicologico per vincere il panico da coronavirus

Considerato lo stato di emergenza straordinaria e di allarme, medico e sociale, che ha procurato e procura l'epidemia in corso di Coronavirus in Italia all'estero, Psicologia Torino ha deciso di mettersi a disposizione della comunità fornendo due colloqui psicologici individuali e familiari gratuiti online o telefonici attraverso Skype, Whatsapp o Facetime.

L'obiettivo è dare sollievo a chi ha necessità di confronto e, parallelamente, offrire e fornire un contributo specialistico per arginare il panico collettivo e possibili conseguenti azioni impulsive (acquisti compulsivi, aggressività, razzismo), in modo da supportare in maniera indiretta le forze di emergenza sanitaria (118 in maniera particolare) le cui linee telefoniche sono intasate a causa del panico sociale, che va a ledere e ritardare l’operatività degli interventi di primo soccorso e assistenza.

Psicologia Torino (dal 2018 Centro Clinico) è una realtà che opera nel settore psicologico, clinico, psichiatrico, medico e scolastico, ed è composta da professionisti del settore psicologico, motivati a valorizzare non solo gli aspetti e le dinamiche proprie della professione, ma anche quelle umane e gli aspetti inerenti la formazione, la condivisione e la partecipazione, soprattutto della comunità locale di prossimità e riferimento.

Con più di 40 collaboratori tra psicologi, psicoterapeuti, neuropsicologi, psichiatri neurologi e medici, Psicologia Torino dispone del supporto di professionisti che si sono occupati e si occupano di psicologia dell’emergenza, attacchi di panico, ansia, disturbi post traumatici, EMDR, psicosomatosi e disturbi correlati ad eventi stressogeni. Con questi presupposti, e con la professionalità e lo spirito che la contraddistingue, Psicologia Torino si presenta quindi come un vero e proprio hub di iniziative e innovazione in ambito psicologico, guidate da un team specializzato e in continua espansione, orientato a sviluppare il benessere bio-psico-sociale e a consolidarsi come una realtà viva sul territorio e con la comunità di appartenenza.

In momenti di difficoltà la chiave è la collaborazione e il cordone di rete di supporto che gli specialisti del settore e sul territorio possono creare tra loro. Il timore principale di queste situazioni a livello nazionale e internazionale, infatti, a volte è più dato da effetti secondari che dal problema stesso (atti aggressivi e discriminatori, ipocondria, ansia, panico, psicosomatosi, sono solo alcuni esempi) e le conseguenze degli effetti secondari spesso si sviluppano sul piano relazionale, familiare, affettivo, scolastico e lavorativo.

L’Ordine degli Psicologi del Piemonte ha peraltro espresso nei giorni scorsi “piena e ampia disponibilità alle Autorità regionali al fine di contrastare le ricadute psicologiche della diffusione del virus sul nostro territorio” e il Conp (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi) ha costituito una task force per: 1) Fornire il supporto della professione alle Autorità; 2) Fornire indicazioni ai cittadini sulla gestione psicologica del problema; 3) Fornire indicazioni agli Psicologi.

Come Psicologia Torino, per cui, offriamo piena disponibilità alla collaborazione coordinata e congiunta al nostro ordine professionale sul territorio attraverso supporto psicologico fisico e telematico. In questi giorni più di 40 psicologi esperti si sono infatti messi a disposizione a livello volontaristico per far fronte alle richieste di supporto psicologico gratuito derivanti dall’iniziativa di Supporto Psicologico Coronavirus di Psicologia Torino, e questo per noi è segno del grande senso umanitario e di rete sociale che gli operatori sanitari hanno in momenti di crisi.

Riferimenti utili:

- Scrivere whatsapp o chiamare al numero: +39 380 77 04 182

- Scrivere a: info@centroclinicopsicologiatorino.it

www.centroclinicopsicologiatorino.it