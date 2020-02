A Torino martedì presentazione del libro "Mario Soldati, la gioia di vivere"

Martedì, alle 18.30, presso l'Istituto Sociale Torino presentazione del libro “Mario Soldati, la gioia di vivere”. A parlare saranno il curatore del volume, il prof. Pier Franco Quaglieni e Padre Mauro Pasquale S.J, autore di uno dei contributi al suo interno. L’incontro è gratuito e aperto a tutti.

Il testo contiene una variegata antologia di saggi, relazioni di convegni, ricordi e testimonianze di amici e interviste che ricostruiscono la poliedrica figura di Mario Soldati, prolifico autore non solo in campo letterario, ma anche in quello giornalistico, cinematografico e televisivo. Particolare attenzione viene riservata a chi gli fu più vicino: nel volume viene pubblicata nel libro per la prima volta una lettera che Soldati gli scrisse nel 1927, rimasta inedita per oltre novant’anni.

Il prof. Quaglieni, amico personale dello scrittore e cofondatore con lui e Arrigo Olivetti del Centro Pannunzio, ricorda Soldati come “affascinante, perché era come un fuoco d’artificio di battute, di aneddoti, di invettive, di paradossi, di riflessioni illuminanti”. Lo scritto di Padre Mauro Pasquale S.J ricorda gli anni di Soldati all’Istituto Sociale: qui tra il 1912 e il 1923 ha seguito tutto i corsi di studi, dalla primaria al liceo. Vista quindi l’importanza del personaggio e il suo forte legame con il nostro Istituto, vi chiediamo di dare notizia della presentazione su tutti i vostri canali e ci auguriamo di vedervi alla serata.