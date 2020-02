Nel mondo del mattone qualcosa si muove, ma a Torino la situazione resta critica

Calano poi le difficoltà di reperimento di personale qualificato e generico (dal 34,7 al 31,9%) mentre sono soprattutto le prospettive a regalare qualche fermento di ottimismo in più: le intenzioni di investimento aumentano e passano dal 32,8% della scorsa indagine al 41,5%, mentre il portafoglio ordini, inteso come aspettative di lavoro nel settore privato e pubblico, aumenta e risulta pari a 9,6 mesi: 6,1 mesi per i lavori privati e 3,5 per quelli pubblici (nel secondo semestre 2019 erano rispettivamente 5,5 e 2,6 mesi).

“Le due velocità del Piemonte che sono emerse in questi primi mesi del 2020, trovano spiegazione nella gestione delle Amministrazioni comunali, più o meno efficiente e più o meno orientata ad investire sulla competitività e lo sviluppo dei territori mettendo in campo programmi di lungo periodo – aggiunge Malabaila. – Il nostro settore ha bisogno: di una stabilità normativa, di incentivi per la digitalizzazione del processo produttivo edilizio, del completamento delle opere infrastrutturali strategiche dando attuazione alla legge regionale a sostegno delle imprese locali, di una strategia per lo sviluppo urbano sostenibile con una sinergia tra incentivi nazionali e regionali, della riqualificazione delle aree industriali dismesse con misure per demolizione, ricostruzione e soprattutto per la bonifica che ha costi molto elevati, di incentivi per la formazione per non perdere il know how acquisito e non dover reperire all’estero profili idonei, di protezione delle imprese sane e qualificate garantendo l’applicazione dei contratti collettivi nazionali”.