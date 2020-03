Un’area verde per combattere il mini Suk di corso Racconigi: “No a parcheggi per le auto”

Il mini Suk di corso Racconigi potrebbe avere i giorni contati. Questo è l’auspicio dei residenti, dei fruitori del limitrofo mercato e del capogruppo dei Moderati Silvio Magliano, che da anni chiede all’amministrazione una stretta per porre fine all’abusivismo e ripristinare così legalità e decoro nello spazio si corso Racconigi più vicino a corso Vittorio Emanuele.

Qui, a due passi dal mercato, decine e decine di ambulanti abusivi sono soliti allestire bancarelle con ogni genere di merce esposta. Dopo un prolungato rimbalzo di competenze, è stato l’assessore all’Ambiente Alberto Unia a presentare una possibile soluzione: “Intendiamo realizzare un’area verde recintata con un prato, un’aiuola”. “L’area verrebbe separata dal mercato da un attraversamento pedonale dove ora vi è la casetta Smat, in modo tale da spezzare in due quel tratto di corso Racconigi e scoraggiare così gli ambulanti abusivi”, ha spiegato l’assessore.

Respinta al mittente la richiesta di realizzare nuovi parcheggi. “La zona non soffre di una carenza di parcheggi”, spiega la consigliera Maura Paoli. A supportarla il collega pentastellato Federico Mensio: “Inutile dare spazio alle auto in una zona che ne ha già, va data una connotazione di vivibilità del quartiere. Se si farà l’area verde io però la lascerei aperta”. Dubbioso Silvio Magliano: “Sono preoccupato, ho il timore che non si farà nulla come già accaduto in questi anni. Continua a esserci una partita gestita da più assessorati, ma mai risolta. Ci vuole certezza su tempistiche”.

Su quest’ultimo aspetto, a fare chiarezza è l’assessore Unia: “Entro dieci giorni potrò dare risposte certe”. Che il degrado del mini suk di corso Racconigi possa finalmente essere interrotto? Di certo questa è la speranza non solo dei residenti, ma anche dei tanti ambulanti regolari che popolano il mercato.