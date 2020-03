Dalla mascherina alle maschere, in corso Traiano cresce la voglia di Carnevale: “Festeggiamo contro la paura”

Sarà tra gli ultimi eventi carnevaleschi in Piemonte per il 2020. E ritorna dopo circa 16 anni di vuoto ad animare un quartiere dove la solidarietà tra commercianti e residenti è sempre stata molto forte e propositiva. È in programma domenica 15 marzo il Carnevale di corso Traiano, con la sfilata di gruppi mascherati e carri a partire dalle 15.30: un evento che vede la collaborazione tra l’Antica Società Fagiuolesca Pro Loco Santhià, la Federeventi Piemonte e l’associazione locale di esercenti, con il patrocinio della Circoscrizione 8.

Se ne parla dall’Epifania, quando è partita la raccolta fondi attraverso la vendita di biglietti della lotteria tra i vari negozi della zona. E, adesso, dopo lo stop alle manifestazione per l’emergenza Coronavirus, la ripresa della normalità coincide con una rinnovata voglia di festa e condivisione. Un rito, per così dire, apotropaico, com’è nello spirito tradizionale del Carnevale, per esorcizzare la psicosi e scendere in strada senza timori.

“Ho accolto con piacere – spiega il coordinatore al commercio della Circoscrizione 8 Alessandro Lupi – la proposta della sindaca Chiara Appendino a pensare a momenti comuni di svago e di festa, una volta superata l'attuale fase di attenzione. Quindi, incrociando le dita, con ogni probabilità il 15 marzo la nostra sfilata potrebbe essere l’occasione giusta. Sicuramente la voglia di Carnevale c’è, le gente lo aspetta da tempo. È un modo per rilanciare l’intero quartiere, e abbiamo cercato di allestire una bella edizione, contando sul sostegno di alcuni sponsor e contribuendo come amministrazione. Vogliamo quindi che riesca bene, prima di tutto perché il Comune è stato molto collaborativo con noi, e poi perché è coinvolta una storica associazione di commercianti, categoria tra le più penalizzate in questo periodo. Crediamo che ci sia una legittima voglia di svago, di festa, e, perché no, anche di sdrammatizzare, in particolare per i bambini e le loro famiglie”.