Coronavirus, la Lega Basket rinvia le Final Eight di Coppa Italia di A2 femminile in programma a Moncalieri

Fino a sabato sembrava tutto sicuro, invece la Lega Basket ha deciso di fare rinviare l'appuntamento, ad appena tre giorni dalla serata in programma al Castello Reale, in cui sarebbero state presentate le otto formazioni impegnate.

Nel prossimo fine settimana, invece, niente Final Eight di Coppa Italia di Serie A2 femminile al PalaEinaudi di Moncalieri: l'emergenza coronavirus ha consigliato di spostare l'evento al mese prossimo, con le gare posticipate al 3-4-5 di aprile. Questo, di seguito, il testo del comunicato che ufficializza lo spostamento della manifestazione.

"In questa situazione di emergenza sanitaria nazionale, con le direttive del nuovo Decreto Ministeriale, come Lega Basket Femminile è nostro obbligo e interesse, condiviso dal movimento che rappresentiamo, garantire innanzitutto la regolarità dei campionati in corso e la massima sicurezza possibile per tutte le nostre società e gli addetti ai lavori, oltre agli appassionati di pallacanestro femminile di tutta Italia".

"Per quanto riguarda la Coppa Italia di Serie A2, prevista per il 6-7-8 marzo a Moncalieri, verrà posticipata in data 3-4-5 aprile, perché consideriamo questo evento una vera e propria festa dello sport, che coinvolge molte realtà del territorio nazionale. In questo particolare momento la manifestazione non avrebbe la dignità e il coinvolgimento che genera ogni anno, accrescendo

il valore dell’intero movimento, sia a livello puramente agonistico che mediatico".

"Le società che non parteciperanno alla Coppa Italia di A2 potranno disputare

regolarmente le partite in programma come da calendario". Insomma, se ne riparlerà il mese prossimo per le 8 squadre coinvolte: (Akronos Moncalieri, Parking Graf Crema, Ecodent Point Alpo e Mapp Tools Blackiron Carugate, La Molisana Campobasso, E-Work Faenza, Credit Agricole La Spezia,e La Bottega del Tartufo Umbertide.

Questo il commento del sindaco di Moncalieri Paolo Montagna: "Occasione persa, ma non demordiamo. Aspettiamo il mese prossimo: Moncalieri c’è".