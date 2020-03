Tutti in sella in Zona Ovest, da giovedì riparte Bögia

Bögia torna e si quadruplica. Dopo la sperimentazione nei mesi invernali del primo bike to work del Piemonte, la Zona Ovest è pronta a riaccogliere questa iniziativa per una nuova edizione. Guadagnare pedalando, è questa l'idea che sta alla base di Bögia, il progetto dei comuni della Zona Ovest finanziato dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Programma nazionale sperimentale per la mobilità sostenibile, di cui la città di Collegno è capofila.

"Bögia è un incentivo alla mobilità sostenibile che ha riguardato primi in Piemonte i lavoratori e gli studenti della Città di Collegno e dei comuni della Zona Ovest - ha dichiarato Francesco Casciano, sindaco della di Collegno, comune capofila del Progetto ViVO -. Le richieste ricevute per l’edizione invernale sono state oltre cinque volte i posti disponibili: un dato che da solo descrive quanto questa iniziativa fosse attesa da tutta l’area metropolitana. Premiare chi si sposta in bici non vuol solo dire dare un contributo a chi percorre più chilometri, significa realizzare una visione europea della mobilità attenta a cui aderiamo con convinzione, dove le scelte quotidiane dei cittadini in termini di spostamenti possono contribuire al cambiamento delle abitudini dannose per il territorio e la salute: così si divulga una maggiore consapevolezza ambientale nella Comunità".

Attraverso Pin Bike, la piattaforma individuata da 5T, società in-house della Regione Piemonte, che gestisce la Centrale regionale della Mobilità, sarà così possibile monitorare i propri chilometri percorsi durante il tragitto casa-lavoro o casa-scuola, con l'ausilio del dispositivo di tracciamento posizionato sulla ruota della propria bici, al fine di poter riconoscere un contributo economico, guadagnando fino a 50 euro al mese per 4 mesi.

"La cooperazione che ha contraddistinto in questi anni di attività le Amministrazioni della Zona Ovest sui temi dell’economia dell’ambiente e della rigenerazione del territorio, in particolare per il tramite delle azioni e dei progetti messi in campo dalla Società Zona Ovest, ha portato considerevoli benefici sia in termini di contributi pubblici agli Enti Locali, sia ai cittadini - ha sostenuto Ezio Bertolotto, Presidente di Zona Ovest di Torino srl -. Bogia! è uno di questi e il successo della sperimentazione invernale non poteva che farci replicare l’iniziativa a primavera in modo più strutturato e accessibile a un numero maggiore di persone".

Da giovedì prossimo, dunque, i lavoratori e gli studenti maggiorenni che risiedono o lavorano o studiano nei comuni di Collegno, Alpignano, Buttigliera Alta, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale e Villarbasse potranno partecipare a "Bögia a primavera”, promuovendo così mezzi alternativi alle auto per effettuare i propri spostamenti.

Per ogni chilometro effettuato in bici nei tratti casa-lavoro e casa-scuola saranno riconosciuti 0,25 euro, per chi pedala con una bici tradizionale, e 0,15 euro per chi pedala con una bici a pedalata assistita, fino ad un massimo di 50 euro al mese per quattro mesi, e, chi avrà percorso più chilometri, potrà ricevere un contributo aggiuntivo di 25 euro per la bici tradizionale o 20 euro per la bici pedala assistita.

"Con questa nuova tornata di incentivo togliamo altre 400 auto dal traffico, un incentivo che aiuta sia chi sceglie di andare in bici al lavoro sia chi usa l’auto perché le strade saranno più scorrevoli - ha commentato l'assessore alla qualità della città e mobilità sostenibile Gianluca Treccarichi -. Ho da subito sostenuto e promosso Bogia! con grande interesse e collaborazione verso gli altri Assessorati coinvolti, come il Lavoro, i Trasporti e la Scuola. Il bike to work è per noi un’azione strategica perché colloca Collegno e la Zona Ovest in un panorama europeo che punta a muoversi senza auto. Trasformare Bögia da prima sperimentazione nella regione Piemonte ad azione sistematica è uno degli obiettivi almeno fino a quando la cultura dello spostamento sostenibile non sarà entrata a pieno titolo nelle Scuole, negli Uffici, nella vita di tutti e di tutti i giorni".