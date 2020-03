L’Unione Musicale è spiacente di comunicare che il concerto previsto per mercoledì 4 marzo 2020 con Alexandra Conunova (violino) e David Kadouch (pianoforte) non potrà essere realizzato per il veto posto agli artisti da alcuni stati coinvolti nella loro tournée a transitare sul nostro territorio, causa emergenza coronavirus.

Il concerto verrà recuperato in data da definire, che verrà comunicata il prima possibile.