Madrid Design Festival 2020: ridisegnare il mondo

Viene infatti riproposto il Festival OFF per dare voce agli esponenti più illustri del design della capitale attraverso diverse attività del settore che avranno luogo in 62 spazi, negozi, studi di architettura e design, ristoranti e locali pop-up tra cui il Giardino Botanico Reale e il Mercato di San Miguel. Mentre Madrid DesignPro accoglierà professionisti rilevanti del design nazionale e internazionale, i quali animeranno la manifestazione con conferenze, workshop, masterclass e mostre speciali.

In una kermesse così prestigiosa, grande orgoglio per la rappresentanza italiana e in particolare per la città di Torino, invitata dal Madrid Design Festival ad essere Città ospite d’onore, per la sua rilevante storia nel settore dell’innovazione tecnologica per la mobilità e l’automotive, nonché per essere la culla di eccellenze nel campo del design industriale e dell’ingegneria.