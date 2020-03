Coronavirus, Grimaldi (LUV): "Con le poche risorse a disposizione rispondiamo subito all'emergenza cultura"

Sull'emergenza coronavirus il capogruppo di Liberi Uguali Verdi Marco Grimaldi si è espresso soprattutto sui problemi che stanno attanagliando il settore della cultura: "I danni ci sono e ci saranno e non basteranno né il milione di euro proposto dalla Giunta, né i due milioni in più che proponiamo noi, per questo con le poche risorse regionali è meglio dare un contribuito ai molti soggetti e imprese dello spettacolo, della cultura e dello sport e agli operatori privati del settore educativo, in particolare alle piccole attività e agli operatori che stanno subendo conseguenze economiche dirette".

"Per tutte le altre attività dal Governo deve arrivare un sostegno”, così si espresso Grimaldi al termine dell'incontro in Piazza Castello sugli effetti economici del Coronavirus, svoltosi fra il Presidente Cirio, i Capigruppo e le rappresentanze sindacali e datoriali.

“Quello della cultura e del tempo libero è un comparto produttivo che conta 21 mila imprese con circa 85 mila addetti e genera un valore aggiunto di oltre 5,6 miliardi, pari al 4,7% a quello dell'intera economia regionale”, conclude Grimaldi. “Per questo mondo fermarsi ha significato la perdita di quasi 108 milioni di valore aggiunto, una media di più di 5 mila euro per azienda il cui impatto maggiore si ha su realtà spesso piccole o piccolissime, che già normalmente sopravvivono con fatica e potrebbero andare in perdita o rischiare di chiudere definitivamente senza il nostro aiuto”.