Blitz antidroga della Guardia di Finanza a Sestriere: stupefacenti sequestrati e dieci persone segnalate

Droga sequestrata e una decina di persone segnalate alla Prefettura di Torino per detenzione di sostanze stupefacenti, è questo il bilancio - insieme a 70 veicoli controllati e oltre 200 persone identificate - della notte di controlli appena trascorsa e messa in atto dagli uomini della Guardia di Finanza di Torino impegnata al Sestriere, in alta Val di Susa, in un’attività di prevenzione, mirata a contrastare il traffico di stupefacenti ed episodi di microcriminalità.