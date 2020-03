Bertetto è il nuovo presidente del Comitato Scientifico dell'associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte

E’ il dottor Oscar Bertetto il nuovo presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte Onlus.

Già direttore della Rete Oncologica di Piemonte e Valle d'Aosta, è stato nominato lo scorso 18 Febbraio dal Consiglio Direttivo, prendendo quindi il posto del Professor Francesco Di Carlo.

"Sono molto soddisfatto del nuovo incarico assegnatomi – spiega il neo presidente -, rappresenta il coronamento di una vita intera dedicata ai tumori, a come prevenirli, a come curarli e a come cercare precocemente la diagnosi per avere un risultato più promettente per il paziente".

I nuovi progetti dell’Associazione Prevenzione Tumori che vedranno coinvolto il Comitato Scientifico riflettono la necessità di aumentare la sensibilizzazione della popolazione piemontese alla prevenzione primaria, ovvero all’osservazione dei corretti stili di vita, e alla partecipazione agli screening preventivi (prevenzione secondaria).

Dai dati della sorveglianza PASSI (2015-2018) emerge infatti che il 24 per cento dei residenti del Piemonte fra i 18 e i 69 anni è fumatore, il 19 un ex fumatore. Si stimano pertanto quasi 700 mila fumatori fra gli adulti del Piemonte. Non meglio negli adolescenti: il 61 per cento degli studenti della regione Piemonte ha provato, almeno una volta nella vita, a fumare e il 23 ha fumato quotidianamente almeno una sigaretta nell’ultimo anno.

Per quanto riguarda sovrappeso ed obesità più di una persona su 3 (37,5%) è in eccesso di peso, ed in particolare gli uomini (46%). Il 36 per cento delle persone in sovrappeso conduce uno stile di vita sedentario. Solo il 12% dei piemontesi consuma le 5 porzioni al giorno raccomandate di frutta e verdura, necessarie per proteggere da molte malattie croniche grazie all'apporto di preziosi nutrienti e sostanze protettive antiossidanti.

"Al momento l’abitudine da parte dei piemontesi ad osservare corretti stili di vita risulta mediocre, persiste l’abuso di alcol e fumo più accentuate nelle vallate alpine, la sedentarietà e l’alimentazione scorretta sono diffuse con conseguente aumento dell’obesità fin dall’infanzia. E’ necessario continuare a fare informazione ad ogni livello di istruzione e nella popolazione adulta avvalendosi di informazione scientificamente comprovate – sottolinea Bertetto -. Attraverso l’opera dell’Associazione Prevenzione Tumori sono convinto che si possano rilanciare le 12 regole del “Codice Europeo contro il cancro”, raccomandazioni raccolte, su iniziativa della Commissione europea, per informare i cittadini sulle azioni che ciascuno può intraprendere nella propria vita quotidiana per diminuire il rischio di sviluppare un tumore. Queste norme, che hanno negli stili di vita il loro fulcro, possono influenzare sia la vita di chi le mette in atto sia quella di chi gli sta vicino: a seconda degli studi si stima che tra il 30% ed il 50% dei tumori in Europa potrebbe essere evitato se tutti seguissero i comportamenti suggeriti dal Codice. A noi il compito di capire come declinare ognuna di queste regole in attività concrete che coinvolgano tutta la popolazione piemontese. Nell’ambito scolastico sono attivi interventi educativi che possano sensibilizzare i giovani a correggere i comportamenti scorretti".