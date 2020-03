Torino, tre arresti per rapina in via Berthollet

Ieri pomeriggio, due ragazzi italiani di 16 e 15 anni sono stati avvicinati in via Ormea angolo via Berthollet da un gruppo di giovani nordafricani. Tre di questi si mettevano alle loro spalle mentre altri due sbarravano loro la strada. Uno di questi, estratta dal marsupio una pistola (che poi si rivelerà essere una scacciacani) intimava ai ragazzi di consegnare loro tutti i soldi. I tre si spartivano un bottino di 80 euro in contanti, dopodiché rapinavano uno dei ragazzi anche del giubbino, allontanandosi.

Le vittime chiedevano immediatamente soccorso a personale della polizia municipale che era poco distante e questi diramavano le ricerche estendendola anche alle altre forze di polizia presenti sul territorio. Una pattuglia della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio intercettava 3 giovani, di 20, 19 e 18 anni, corrispondenti alle descrizioni fornite e li sottoponeva a controllo. Addosso a uno di loro è stata effettivamente rinvenuta l’arma con cui era stata consumata la rapina.

Nelle loro tasche venivano inoltre rinvenuti i soldi rapinati poco prima; uno dei tre indossava anche il giubbotto di una delle vittime e addosso aveva 6 ovuli di cocaina. Tutti sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso, mentre l’ultimo, un diciannovenne residente a Mondovì, è anche stato arrestato per violazione della legge sugli stupefacenti.