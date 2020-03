Il Teatro Stabile di Torino annulla gli spettacoli in programma questa sera

In attesa della firma del DPCM del 4 marzo 2020, che sarà promulgato in serata, e in ottemperanza alle nuove disposizioni relative agli accessi in spazi affollati, il Teatro Stabile di Torino annulla i seguenti spettacoli in programma questa sera:

al Teatro Carignano MACBETH

al Teatro Gobetti QUESTIONI DI CUORE.

Nella giornata di domani, giovedì 5 marzo, comunicheremo ulteriori precisazioni sulla programmazione dei prossimi giorni e informazioni relative alle modalità di sostituzione dei biglietti.

Per informazioni contattare: Biglietteria del Teatro Stabile di Torino | Teatro Gobetti (via Rossini 8), dal martedì al sabato dalle ore 13 alle ore 19. Domenica e lunedì riposo. Telefono: 011.5169555.