Al Polo del '900 si parla di "Il clima cambia, cambiare il mondo?"

I"l dibattito sul cambiamento climatico, - spiegano gli organizzatori - sulle responsabilità dell’uomo e sul come affrontarlo riempie le pagine dei giornali, i siti web ed ora anche gli scaffali delle librerie. Mentre il mondo scientifico è ormai praticamente unanime nell’evidenziare i rischi per il sistema Terra ed in particolare per la nostra stessa specie, fornendo indicazioni precise sui parametri da tenere sotto controllo, politica ed economia sono molto meno univoci nelle risposte da dare, sulle compatibilità dell’attuale sistema economico con la salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo, e sulle ricadute sociali delle diverse strategie. In particolare sull’organizzazione della produzione, sulla struttura dei consumi, sull’occupazione, sulle forme della mobilità. Per affrontare la sfida sono necessarie una maggiore conoscenza dei dati scientifici disponibili e una maggiore consapevolezza delle implicazioni delle scelte che abbiamo di fronte".