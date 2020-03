Coronavirus, a Collegno annullata la manifestazione "M'illumino di meno"

Iniziativa annullata. Seguendo le dovute indicazioni, le attività previste dall'evento M'illumino di meno sono state sospese a causa dell'emergenza Covid-19. La città di Collegno doveva infatti ospitare diversi eventi per la 15^ edizione della campagna nata nel 2005 da un'idea di una trasmissione radiofonica. La manifestazione, che prende il nome dai versi della poesia "Mattina" di Giuseppe Ungaretti, quest'anno doveva colorarsi di verde per lottare contro i cambiamenti climatici.

La Green Edition di "M'illumino di meno", però, che doveva svolgersi il 6 marzo presso la Casa dell'Ambiente in Strada della Varda 55, è stata annullata a causa del Coronavirus ed eventuali aggiornamenti, in caso di una nuova programmazione delle iniziative, verranno comunicati in un secondo momento.