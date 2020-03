Il teatro si organizza contro il Coronavirus: da Tedacà garantita la distanza di 1 metro tra gli spettatori

"Garantiremo il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro inserita nell'ultimo decreto del Dpcm 4 marzo 2020, in materia al contrasto e contenimento del Corona Virus, fatto salvo ulteriori comunicazioni in decreti seguenti". Così l'associazione Tedacà assicura la regolare programmazione per Fertili Terreni Teatro, confermando la messa in scena di "Donne" dal 6 all'8 marzo al Teatro Bellarte di Torino (via Ludovico Bellardi 116).

Lo staff lo ha annunciato poche ore fa, postando su Facebook una foto con la nuova disposizione delle sedie sui gradoni della sala eventi. Per poter ricollocare tutti gli spettatori prenotati, è stata anche annunciata una replica straordinaria domenica sera alle ore 21.



Scritto e diretto da Simone Schinocca, lo spettacolo porta in scena Valentina Aicardi, Francesca Cassottana e Silvia Freda, con i costumi di Ombradifoglia. A dieci anni dal debutto, e dopo numerosi premi ricevuti, "Donne" racconta storie di mamme, lavoratrici, eroine, campionesse e casalinghe. L’ironia prende così per mano lo spettatore e lo accompagna lungo eventi del secolo scorso che narrano il difficile percorso di emancipazione della figura femminile, specchio e anima della nostra società.