La situazione di eventi e spettacoli a Torino: cosa si ferma e cosa no per il Coronavirus

A Torino il mondo della cultura è di nuovo in impasse. L'ultimo decreto ministeriale sull'emergenza Coronavirus ha infatti imposto nuove limitazioni al pubblico spettacolo, annullando tutti gli eventi che non possano garantire la distanza di un metro tra i partecipanti.

Questo è quindi il quadro generale nel capoluogo piemontese, tra annullamenti e rinvii in continuo aggiornamento.

Per quando riguarda i grandi cartelloni, il Teatro Regio e il Teatro Stabile hanno sospeso la programmazione fino al 3 aprile 2020. Lo stesso ha fatto Torino Spettacoli. Il pubblico già in possesso di biglietto può informarsi sugli eventuali rimborsi presso le singole biglietterie.

Sospesa la stagione di Officine Caos così come quella del Piccolo Teatro Comico. Assemblea Teatro ha annullato gli spettacoli in programma al Teatro Agnelli di Torino, all'Auditorium Giovanni Arpino di Collegno e all'Auditorium Franca Rame di Rivalta, dal 6 all'8 marzo.

Il Teatro Colosseo ha pianificato le nuove date per gli spettacoli di Andrea Scanzi (14 maggio), Luca Argentero (3 e 4 ottobre), Massimo Lopez e Tullio Solenghi (13 e 14 novembre).

Sono stati rinviati a data da definirsi tutti i concerti preannunciati al Magazzino sul Po nel mese di marzo, che avrebbero dovuto iniziare sabato 7.

Sul fronte musicale, sospesa la programmazione dell'Unione Musicale fino al 3 aprile così come quella del FolkClub. In via Perrone 3 bis si ripartirà il 4 aprile con il concerto di Flo, riprogrammato.

Il concerto di Brunori Sas, il 7 marzo al Pala Alpitour, è stato spostato al 15 aprile.

Posticipato anche il festival Archivissima, programmato dal 3 al 6 aprile, al 5-8 giugno 2020, al Polo del ‘900, così come "La Notte degli Archivi", da venerdì 3 aprile a venerdì 5 giugno 2020.

A Venaria, sospeso il cartellone del Teatro Concordia, che ha già divulgato le nuove date degli spettacoli, tra cui "Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?" con Vanessa Incontrada (15 aprile), il concerto degli Eugenio in Via Di Gioia (21 aprile) e quello di Cristina D'Avena con i Gem Boy (25 aprile).

Infine, la Fondazione Piemonte dal Vivo, in standby fino al 3 aprile, si dichiara "profondamente dispiaciuta per questa situazione ed esprime la sua vicinanza al pubblico e a tutti i lavoratori dello spettacolo colpiti da questo provvedimento".

Eppure non tutti si arrendono. Due esempi virtuosi, a Torino, sono l'associazione Tedacà, che ha confermato la messa in scena dello spettacolo "Donne" dal 6 all'8 marzo, disponendo le sedie al Teatro Bellarte a un metro di distanza l'una dall'altra; e il CineTeatro Baretti, che stasera trasmetterà in streaming, a porte chiuse, "Madres".

Ulteriori comunicazioni da parte degli enti culturali saranno divulgate nelle prossime ore.