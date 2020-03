Appendino tra gli orti rigenerati di Mirafiori Sud: "Un valore aggiunto per l'intera comunità"

A un anno dalla prima assegnazione degli orti urbani ai cittadini, la sindaca di Torino Chiara Appendino, con l'assessore all'ambiente Alberto Unia, ha fatto visita ai luoghi cardine del progetto europeo proGIreg, a Mirafiori Sud.

A cominciare dal cantiere di Orto WOW, in cui OrtiAlti ha progettato un tetto verde per rigenerare la vecchia fabbrica di macchine agricole di via Onorato Vigliani 102. Qui, entro Pasqua, sorgerà un orto urbano con piante mellifere: una vera e propria "casa delle api" da affidare ad associazioni e gruppi per la coltivazione e la produzione di miele a km 0.