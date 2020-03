Coronavirus, 17 persone in quarantena a Moncalieri

A Moncalieri non si segnalano nessun nuovo caso di positività al coronavirus, ma da oggi ci sono 17 persone in quarantena.

Lo ha annunciato il sindaco Paolo Montagna, che nel corso del pomeriggio ha riunito il Centro Operativo Comunale per fare il punto sulla situazione. "Non sono state segnalate particolari criticità da parte di Polizia Municipale, Carabinieri, Protezione Civile e Croce Rossa", ha dichiarato il primo cittadino. "Nessun nuovo caso positivo al coronavirus riguarda residenti a Moncalieri e/o cittadini transitati dall’ospedale Santa Croce, ma la direzione dell’Asl To5 ci ha comunicato che a Moncalieri vi sono 17 persone in quarantena fiduciaria".

"Si tratta di una misura di prevenzione prevista dalla normativa che riduce al minimo le possibilità di espansione del virus", ha spiegato Montagna. "Le persone che sono state a contatto con soggetti risultati positivi al test verranno monitorate quotidianamente per 14 giorni dal personale dell’azienda sanitaria per verificare e cogliere sul nascere l’eventuale insorgenza di sintomi, al fine da isolare ogni possibile nuovo focolaio".

"E’ proprio questo monitoraggio costante a garantire la sicurezza della Comunità", ha aggiunto il sindaco di Moncalieri. "Rinnovo l’invito ad affidarsi alle fonti ufficiali e a non condividere informazioni non verificate che possono creare inutili allarmi e/o preoccupazioni".

"Questo è il momento della responsabilità e dell’unità ed è importante che ognuno faccia la propria parte", ha concluso Paolo Montagna.