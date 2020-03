Favole sonore per adulti contro la quarantena: il collettivo Lastanzadigreta trasmette in streaming

Un originalissimo format di favole sonore per adulti, che prendono forma in un cabaret musicale improvvisato e trasmesso in diretta streaming su Facebook. E' l'idea del collettivo torinese Lastanzadigreta, vincitore della Targa Tenco 2017, per intrattenere virtualmente il pubblico in questo periodo di emergenza sanitaria.

"Un coadiuvante leggero - scrivono gli organizzatori - per le lunghe giornate di quarantena, a partire dalle più note fiabe (opportunamente stravolte e deviate verso direzioni inattese). Un modo diverso per raggiungere il pubblico – coinvolto a interagire direttamente con i protagonisti – e ricreare, anche nell’isolamento casalingo, il rito sociale e il fascino del teatro improvvisato".

L'appuntamento è sulla pagina Facebook del gruppo venerdì 13 marzo, dalle ore 20.30. "Maestri di cerimonie" Francesco Randazzo e Marlen Pizzo, con rumori e musiche originali.